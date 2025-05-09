Она сказала «Да»: петербургский полицейский-кавалерист сделал предложение избраннице

В День Победы, 9 мая 2025 года, инспектор кавалерийского взвода Специального полка полиции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу Александр Малый совершил романтический поступок, предложив руку и сердце своей коллеге Анне Соколовой, также служащей в этом подразделении .