Жители Оренбургской области поблагодарили сотрудников ППС за помощь в период весеннего паводка

В УМВД России по Оренбургской области поступила благодарность от жителей СНТ «Дружба 2», «Бургаз», «Осинки» Оренбургского района в адрес сотрудников полка ППС полиции МУ МВД России «Оренбургское» - командира роты Бекбулата Сапарова, специалиста направления вооружения отделения материально-технического обеспечения Алексея Лопатина и командира 2-го отделения взвода роты Светланы Бакаевой.
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