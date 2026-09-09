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Татар-информ

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Хейс осмотрел «Татнефть-Арену», познакомился с партнерами и готов дебютировать

Хейс осмотрел «Татнефть-Арену», познакомился с партнерами и готов дебютировать

Фото: скриншот из видео «Ак Барс» проведет домашний матч регулярного чемпионата КХЛ против челябинского «Трактора».

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