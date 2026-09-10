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Журнал «Профиль»

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Всегда подкармливаю розы в сентябре: они легко зимуют и потом цветут еще пышнее

Всегда подкармливаю розы в сентябре: они легко зимуют и потом цветут еще пышнее

В сентябре розы еще цветут, но постепенно они готовятся к зимовке. Поэтому главное в начале осени – помочь им в этом, а не продлить цветение.

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