Председатель Следственного комитета поручил переквалифицировать действия лиц, напавших на чемпиона России по боксу в Феодосии

Следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополю расследуется уголовное дело о хулиганстве, возбужденное в связи с нападением группы лиц на чемпиона России по боксу С учетом обстоятельств произошедшего и общественного резонанса Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и г.