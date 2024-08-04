Председатель Следственного комитета поручил переквалифицировать действия лиц, напавших на чемпиона России по боксу в Феодосии

Следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополю расследуется уголовное дело о хулиганстве, возбужденное в связи с нападением группы лиц на чемпиона России по боксу С учетом обстоятельств произошедшего и общественного резонанса Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и г.
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