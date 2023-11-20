Найдена связь между дефицитом микроэлементов и устойчивостью к антибиотикам

# Найдено отношение между нехваткой микроэлементов и стойкостью к антибиотикам Исследователи обнаружили связь между нехваткой микронутриентов (витаминов и минералов) и составом кишечной микробиоты в раннем детстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии