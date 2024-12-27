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´БНТУ-БелАЗ´ обыграл гандболисток ´Гомеля´ и вернулся на первое место в чемпионате Беларуси.

´БНТУ-БелАЗ´ обыграл гандболисток ´Гомеля´ и вернулся на первое место в чемпионате Беларуси.

Фото Pixabay21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки ´БНТУ-БелАЗа´ переиграли на своей площадке спортсменок ´Гомеля´ и вернулись на первое место в турнирной таблице женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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