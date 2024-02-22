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Царьград

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"Всем, кто стоит за нашу Родину": Владимир Путин поздравил русских героев

"Всем, кто стоит за нашу Родину": Владимир Путин поздравил русских героев

Президент поздравил защитников Отечества с их праздником. Наши воины - настоящие герои, которые охраняют безопасность и суверенитет всей России, защищают русских людей и продолжают великое дело своих прадедов.

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