Гендиректор «Пари НН»: «Не было такого, что игроки устали от Илича. Мы расстались приятелями»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал период сотрудничества и расставание с сербским тренером Сашей Иличем, который возглавлял команду с 4 мая 2024 года по 5 октября 2024 года.
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