Цены на билеты на матчи «Вашингтона» выросли в два раза из-за приближения рекорда Овечкина

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Цены на билеты на матчи Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с участием «Вашингтон Кэпиталс» серьезно выросли за последние недели из-за приближения рекорда капитана команды Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах лиги.