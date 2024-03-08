Optimism Foundation проведет частную продажу токенов OP на $87 700 000

Фонд поддержки развития блокчейна Optimism Foundation объявил о важной сделке. Организация согласилась на продажу 19,5 миллионов токенов OP (что эквивалентно $87,7 миллионам) с неким инвестором имя которого не разглашается.
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