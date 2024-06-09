Экс-кандидат в президенты Рамасвами: США хотят напасть на Россию Бизнесмен Вивек Рамасвами, который ранее участвовал в гонке за выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев, заявил, что администрация лидера страны Джо Байдена хочет организовать смену режима в России.
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