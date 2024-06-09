Экс-кандидат в президенты заявил о желании США напасть на Россию

Экс-кандидат в президенты Рамасвами: США хотят напасть на Россию Бизнесмен Вивек Рамасвами, который ранее участвовал в гонке за выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев, заявил, что администрация лидера страны Джо Байдена хочет организовать смену режима в России.