«Зеленский дал личный приказ не забирать тела украинских погибших военных»

Напомним о встрече в Стамбуле 2 июня. "Мы решили несколько практических вопросов. Во-первых, мы в одностороннем порядке передаём украинской стороне 6000 заморожённых тел погибших украинских солдат и офицеров.
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