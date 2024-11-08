Моуринью наказали после матча с «Трабзонспором»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью получил дисквалификацию от Дисциплинарного совета профессионального футбола (PFDK) Федерации футбола Турции (TFF).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Зеленского будут судить народным судом за то, что он свой народ уничтожил» — экс-вратарь сборной СССР Кавазашвили
- Васильев ответил Дюамель: «Пусть задаст такой же вопрос нашим в НХЛ. Хотел бы услышать, в какое место ее пошлют»
- Дикие беспорядки в Европе: избили и ранили фанатов из Израиля, двое пропали без вести. С чего все началось — видео
Свежие комментарии