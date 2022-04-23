В ДНР содержатся около 3 000 украинских военнопленных

Около трех тысяч сложивших оружие украинских боевиков находятся в исправительных учреждениях ДНР. Об этом в эфире российского телеканала рассказал министр юстиции республики Юрий Сироватко.
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