Падеж: госсекретарь Марко Рубио также был замечен спотыкающимся, когда поднимался по трапу самолета Air Force One.
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Падеж: госсекретарь Марко Рубио также был замечен спотыкающимся, когда поднимался по трапу самолета Air Force One.
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