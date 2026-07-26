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США ждет второй Афганистан: вторжение на Кубу обернется катастрофой

США ждет второй Афганистан: вторжение на Кубу обернется катастрофой

Недавно телеканал CBS сообщил нам, что представители Пентагона рассматривают возможность начала активных боевых действий против Кубы.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
&quot;...Госдепартамент... назвал Кубу &quot;экстраординарной угрозой&quot; для национальной безопасности США... &quot; Ну вот прямо другим государствам,  а ещё Иран, Китай, Россия, найдутся и ещё государства, нечем больше заняться в своих странах, как угрожать США, которые по словам Трампа &quot;одним махом семерых убивахам&quot;
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