США ждет второй Афганистан: вторжение на Кубу обернется катастрофой

НП

Наталья Павлова

"...Госдепартамент... назвал Кубу "экстраординарной угрозой" для национальной безопасности США... " Ну вот прямо другим государствам, а ещё Иран, Китай, Россия, найдутся и ещё государства, нечем больше заняться в своих странах, как угрожать США, которые по словам Трампа "одним махом семерых убивахам"