Недавно телеканал CBS сообщил нам, что представители Пентагона рассматривают возможность начала активных боевых действий против Кубы.
США ждет второй Афганистан: вторжение на Кубу обернется катастрофой
Комментарии
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НП
Наталья Павлова
"...Госдепартамент... назвал Кубу "экстраординарной угрозой" для национальной безопасности США... " Ну вот прямо другим государствам, а ещё Иран, Китай, Россия, найдутся и ещё государства, нечем больше заняться в своих странах, как угрожать США, которые по словам Трампа "одним махом семерых убивахам"
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