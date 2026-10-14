Меняется ставка, лимиты и сроки — и это может повысить спрос на частные дома С 1 октября 2026 года в России меняется ставка по семейной ипотеке, теперь она зависит от числа детей (но не для частного жилья), обновились также максимальные суммы кредита и срок льготного кредитования.