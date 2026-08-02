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Ветеран «Альфы» Гончаров: доставщица СВУ в Москве могла не знать о бомбе

Ветеран «Альфы» Гончаров: доставщица СВУ в Москве могла не знать о бомбе

Ветеран спецподразделения «Альфа» Сергей Гончаров не исключает, что женщина, доставившая взрывное устройство в один из московских ресторанов, могла стать жертвой обмана и не подозревать о содержимом переданного пакета.

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