Скорее всего, карта уже никогда не вернётся на рынок Компания Nvidia не делала никаких заявлений о прекращении производства GeForce RTX 5090, но, похоже, фактически подтвердила утечки.
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