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Обстановка накалилась до предела: США прочертили «красные линии» для Китая - это пахнет Третьей мировой

Обстановка накалилась до предела: США прочертили «красные линии» для Китая - это пахнет Третьей мировой

 Сегодня 76K прочитали Трудно поверить, но США, которые завязли одновременно в Европе, зацепившись там с Россией, завязли на Ближнем Востоке, поддерживая Израиль, и ещё принялись «развлекаться» с хуситами, теперь, похоже, на полном серьёзе решили закуситься ещё и с Поднебесной! На днях высокопоставленный адмирал США выдвинул ультиматум Китаю, что в случае гибели хоть одного военнослужащего с филиппинской стороны, Вашингтон придёт на помощь союзнику и будут расценивать это как нападение на саму Америку.

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Комментарии
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фарид сабиров
Амеры уже в самой глубокой заднице. Вон и зель просит перемирия. Готов отдать и Крым и луганск с Днепром
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14 час.

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