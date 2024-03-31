Обстановка накалилась до предела: США прочертили «красные линии» для Китая - это пахнет Третьей мировой

Сегодня 76K прочитали Трудно поверить, но США, которые завязли одновременно в Европе, зацепившись там с Россией, завязли на Ближнем Востоке, поддерживая Израиль, и ещё принялись «развлекаться» с хуситами, теперь, похоже, на полном серьёзе решили закуситься ещё и с Поднебесной! На днях высокопоставленный адмирал США выдвинул ультиматум Китаю, что в случае гибели хоть одного военнослужащего с филиппинской стороны, Вашингтон придёт на помощь союзнику и будут расценивать это как нападение на саму Америку.