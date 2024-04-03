Все виновные в теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» понесут самое суровое и заслуженное наказание, поэтому развязанная Западом кампания «по прикрытию Украины» никак не повлияет на объективность расследования преступления.
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