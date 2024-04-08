Медведчук: Зеленский обрек Украину на войну отказом от Минских соглашений

Украинский оппозиционер, лидер движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что украинские власти отказом от выполнения Минских соглашений лишились возможности вернуть Донбасс без единого выстрела и теперь на деньги Запада ведут боевые действия.