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У покойного президента Ирана Раиси был замечен пейджер

У покойного президента Ирана Раиси был замечен пейджер

Вертолет Раиси мог быть подорван дистанционно через гаджет, считают теперь ближневосточные издания.СМИ опубликовали фото погибшего президента Ирана, на котором рядом с Раиси лежит неприметный пейджер.

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Комментарии
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Наталия
Вполне вероятно. И где и что еще рванет, можно только предполагать. Это задумано давно и осуществлялось поэтапно, с дальним прицелом. Ну как тут не перестать, наконец ,  сочувствовать  народу-&quot;жертве холокоста&quot;, если он, этот народ, уподобился тем, кто его уничтожал ?
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