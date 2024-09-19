У покойного президента Ирана Раиси был замечен пейджер

Наталия

Вполне вероятно. И где и что еще рванет, можно только предполагать. Это задумано давно и осуществлялось поэтапно, с дальним прицелом. Ну как тут не перестать, наконец , сочувствовать народу-"жертве холокоста", если он, этот народ, уподобился тем, кто его уничтожал ?