«Кабельная война» на морях: для чего англосаксы разгоняют истерию?

Вокруг океанического кабеля Оман – Австралия британцы формируют обширную разведывательную сеть В последних числах ноября произошло два примечательных, тесно связанных между собой события, заслуживающих гораздо большего внимания, чем то, которое уделили им ведущие западные СМИ.
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