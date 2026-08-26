Предлагается резервировать рабочие места для людей, чтобы защитить их от ИИ

Основатель Microsoft Билл Гейтс в эссе для Financial Times заявил, что современные власти не готовы к последствиям развития искусственного интеллекта, и предложил ввести концепцию «зарезервированных для людей» рабочих мест.
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