Экс-дизайнер Volkswagen Group теперь трудится у китайских конкурентов

В результате встряски дизайнерского отдела Volkswagen в начале 2023 года Андреас Миндт сменил Йозефа Кабана на посту руководителя отдела дизайна, а последний перешел на новую «почетную» должность – креативного арт-директора в другом месте группы.
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