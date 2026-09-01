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В одном из районов Барнаула временно отключат горячую воду 2 сентября

В одном из районов Барнаула временно отключат горячую воду 2 сентября

Меры ввели из-за устранения повреждения на участке теплосети В Железнодорожном районе Барнаула 2 сентября временно приостановят подачу горячей воды, сообщает пресс-служба "СГК-Алтай".

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