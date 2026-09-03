Денис Мантуров обсудил выпуск панда-облигаций в Китае

Россия рассматривает выпуск панда-облигаций в Китае, заявил вице-премьер Денис Мантуров на российско-китайской комиссии в рамках ВЭФ.
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