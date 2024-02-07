Почему Дерипаска и Потанин судятся в Лондоне, а не в России?

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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Vlad
типа кто-то удивлен! За это же боролись в 90-ом! Кушать подано!
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18 час.
Сергей Моисеев
скоро выборы голосуйте и дальше за ротшильдов и не жалуйтесь что  зарплаты и пенсии ни какие и жизнь такая а было время и цены снижали
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16 час.
Erl Schweizer
Вор по-крупному не держит все деньги дома.
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15 час.

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