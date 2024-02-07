Несколько дней общественность возмущает новость, что компания "Русал" подала иск против бизнесмена Владимира Потанина, который является главным бенефициаром корпорации "Норникель" в Высокий суд Лондона.
Почему Дерипаска и Потанин судятся в Лондоне, а не в России?
Комментарии
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Vlad
типа кто-то удивлен! За это же боролись в 90-ом! Кушать подано!
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18 час.
Сергей Моисеев
скоро выборы голосуйте и дальше за ротшильдов и не жалуйтесь что зарплаты и пенсии ни какие и жизнь такая а было время и цены снижали
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16 час.
Erl Schweizer
Вор по-крупному не держит все деньги дома.
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15 час.
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