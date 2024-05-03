Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    👍👍👍Пентагон не может...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    АФтар хитро...опый деятель с двойным дном. Тут же обосрал Иран, который четко сказал когда будет бить , куда и просто...Пентагон не может...
  • Наиль Бакиров
    Столицу уже превратили в Масквабад !!! В остальной России дела вообще на грани срыва народа . Создаётся впечатление ,...Всё, закрываем гр...

Пентагон не может поверить: 6 сбитых ATACMS за сутки — это невозможно. С-500 поработал?

Пентагон не может поверить: 6 сбитых ATACMS за сутки — это невозможно. С-500 поработал?

  Противник прощупы вает нашу оборону в небе над Крымом 30 апреля днем Минобороны РФ сообщило, что наши средства ПВО «за истекшие 24 часа сбили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS».

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Комментарии
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Николай Птицин
пока в небе над Севастополем спокойно. Оценивать статью ранее 10 мая не берусь.  В центре событий нахожусь.
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5 час.
Людмила Лиханова
АФтар хитро...опый деятель с двойным дном. Тут же обосрал Иран, который четко сказал когда будет бить , куда и просто проверял их Купол. Но если действительно начнет серьезные действия то евгеям уже сейчас нужно драпать с этой чужой для них земли которая когда-то приютила их на свою голову. И уж тем более не ему, дебилу, рассуждать о том КАК и ЧТО задумали наши военные и не только.
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1 час.
Людмила Лиханова
👍👍👍
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1 час.

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