Противник прощупы вает нашу оборону в небе над Крымом 30 апреля днем Минобороны РФ сообщило, что наши средства ПВО «за истекшие 24 часа сбили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS».
Пентагон не может поверить: 6 сбитых ATACMS за сутки — это невозможно. С-500 поработал?
Комментарии
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Николай Птицин
пока в небе над Севастополем спокойно. Оценивать статью ранее 10 мая не берусь. В центре событий нахожусь.
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5 час.
Людмила Лиханова
АФтар хитро...опый деятель с двойным дном. Тут же обосрал Иран, который четко сказал когда будет бить , куда и просто проверял их Купол. Но если действительно начнет серьезные действия то евгеям уже сейчас нужно драпать с этой чужой для них земли которая когда-то приютила их на свою голову. И уж тем более не ему, дебилу, рассуждать о том КАК и ЧТО задумали наши военные и не только.
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1 час.
Людмила Лиханова
👍👍👍
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1 час.
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