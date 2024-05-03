Пентагон не может поверить: 6 сбитых ATACMS за сутки — это невозможно. С-500 поработал?

Людмила Лиханова

АФтар хитро...опый деятель с двойным дном. Тут же обосрал Иран, который четко сказал когда будет бить , куда и просто проверял их Купол. Но если действительно начнет серьезные действия то евгеям уже сейчас нужно драпать с этой чужой для них земли которая когда-то приютила их на свою голову. И уж тем более не ему, дебилу, рассуждать о том КАК и ЧТО задумали наши военные и не только.