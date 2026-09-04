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Спорт Уик-Энд

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«Переговоры сорвались на 90-й минуте…» Луис Энрике разочарован отказом «Зенита» продать его в «Рому»

«Переговоры сорвались на 90-й минуте…» Луис Энрике разочарован отказом «Зенита» продать его в «Рому»

«Зенит» в последний момент отказался от переговоров с «Ромой» по поводу Луиса Энрике, когда документы уже должны были быть подписаны, и эта ситуация расстроила бывшего нападающего «Ботафого».

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