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Царьград

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FT: Хуситы атаковали нефтяные объекты Saudi Aramco в Джизане

FT: Хуситы атаковали нефтяные объекты Saudi Aramco в Джизане

Saudi Aramco в Джизане подверглась атакам йеменских хуситов. Повреждена нефтяная инфраструктура. Война с Саудовской Аравией продолжается, несмотря на усилия по переговорам.

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