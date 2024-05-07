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Это яд: курение при беременной может отнять годы жизни у ее ребенка

Это яд: курение при беременной может отнять годы жизни у ее ребенка

Беременность — очень сложный и ответственный период. Чтобы ребенок родился здоровым, будущим мамам необходимо ограничить себя от влияния вредных для организма вещей задолго до зачатия, не говоря уже о самой беременности.

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