Лавров: Запад агрессивно хочет вернуть границы Украины 1991 года

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что часть западных политиков требует восстановления границ Украины 1991 года, несмотря на проживающее на этих территориях русскоязычное население.
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