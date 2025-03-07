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Россиянам дали советы по выбору тюльпанов к 8 Марта

Россиянам дали советы по выбору тюльпанов к 8 Марта

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин рассказал в беседе с RT, как правильно выбрать тюльпаны и ухаживать за ними, чтобы цветы долго простояли.

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