БелТА: Лукашенко заявил о готовности к переговорам с США

Президент Белоруссии Лукашенко заявил о снятии США санкций с белорусских предприятий и готовности к переговорам с Дональдом Трампом.
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