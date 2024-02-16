Похоже, что From Software теперь является единственным владельцем IP Elden Ring Несмотр...

Похоже, что From Software теперь является единственным владельцем IP Elden RingНесмотря на то, что FromSoftware создала несколько классических франшиз, таких как Demon’s Souls и Dark Souls, она не имеет полного контроля ни над одной из них, поскольку они принадлежат Sony и Bandai Namco соответственно.