Свердловчане стали жаловаться на детей с петардами: "Кидают прямо под ноги!"

Подростки из Камышлова кидают петарды под ноги прохожим, что представляет опасность для здоровьяВ группе ВКонтакте "Инцидент Камышлов" одна местная жительница рассказала, что когда он шла на остановку, подростки подожгли и кинули ей в ноги петарды.
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