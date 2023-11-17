Антиталисманы: 5 вещей в доме, которые мешают вам разбогатеть

Антиталисманы: 5 вещей в доме, которые мешают вам разбогатетьЕсть множество факторов, которые влияют на благосостояние, — образование, окружение… Но оказывается, даже самые обычные предметы в наших домах могут оказать влияние на финансы.
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