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Царьград

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Медведь проник в школу на Камчатке и был ликвидирован властями

Медведь проник в школу на Камчатке и был ликвидирован властями

На Камчатке в поселке Палана медведь проник на территорию школы. Животное перелезло через забор и было встречено сотрудницами, которые вызвали полицию.

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