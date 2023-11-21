Командира батареи «Азова» заочно приговорили к 25 годам за выстрелы в дома

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к 25 годам колонии строгого режима командира минометной батареи бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) майора Арсена Дмытрыка.
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