В судебное управление ЯНАО примут специалиста с зарплатой до 77 тысяч

Управление судебного департамента ЯНАО находится в поиске специалистов для кадрового резерва (для комплектования вакантных должностей) — это главный специалист отдела кадров и противодействия коррупции и консультант отдела финансов и бухгалтерской отчетности.
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