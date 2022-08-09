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Брансон, Рэндл и Топпин сыграли за одну команду в матче полулюбительской лиги

Брансон, Рэндл и Топпин сыграли за одну команду в матче полулюбительской лиги

Игроки «Никс» Джейлен Брансон, Джулиус Рэндл и Оби Топпин выступили за одну команду в матче полулюбительской лиги в Нью-Йорке.

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