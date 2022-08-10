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Медведев о выступлениях под нейтральным флагом: «Я все равно Даниил Медведев. Все равно хочу выигрывать крупные титулы, большие матчи»

Первая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, чем ему помог недопуск на «Уимблдон». «Я никак не мог изменить решение «Уимблдона» и должен следовать правилам.

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