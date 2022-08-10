Мужчину, утопившего женщину рядом с Александро-Невской лаврой, арестовали

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг - РИА Новости. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу обвиняемого в убийстве женщины на набережной реки Монастырки, мужчина вину полностью признал, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг - РИА Новости. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу обвиняемого в убийстве женщины на набережной реки Монастырки, мужчина вину полностью признал, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
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