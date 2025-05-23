Самые просматриваемые сериалы Netflix за все время

На тот случай, если вы устали смотреть румынский артхаус и хотите насладиться чем-то популярным. Netflix — крупнейшая в мире стриминговая платформа более чем с 300 миллионами платных подписчиков более чем из 190 стран, предлагающая тысячи фильмов и сериалов.