Почему пищевые добавки не помогли королеве Виктории похудеть

- Интересный вопрос - человек, которому все было доступно, всю жизнь страдал от проблем с пищеварением, других заболеваний, лишнего и веса и не мог похудеть.
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