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Питание и здоровье. Рецепты и советы

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Почему пищевые добавки не помогли королеве Виктории похудеть

Почему пищевые добавки не помогли королеве Виктории похудеть

- Интересный вопрос - человек, которому все было доступно, всю жизнь страдал от проблем с пищеварением, других заболеваний, лишнего и веса и не мог похудеть.

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Laralaram

https://larissa-moor.ru/dieta-dlja-pohudenija-dieta-bantinga-pojavilas-v-19-veke/

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