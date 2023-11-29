Пока одни знаменитости подбирают для выходов «голые» платья в пол, другие надевают самые объемные пуховики в мире и выходят в них на красную ковровую дорожку.

Джиджи Хадид, Рианна, FKA TwigsКовровые дорожки всегда были полем для модной битвы, однако в последнее время светские мероприятия все чаще напоминают возможность удивить публику, если не шокировать ее.
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