На фоне нынешнего газового кризиса, связанного с рекордными ценами на голубое топливо и нехватку сырья в подземных хранилищах Старого Света, европейцам напомнили о пророческих словах президента РФ Владимира Путина про отопление на континенте.
На фоне нынешнего газового кризиса, связанного с рекордными ценами на голубое топливо и нехватку сырья в подземных хранилищах Старого Света, европейцам напомнили о пророческих словах президента РФ Владимира Путина про отопление на континенте.
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