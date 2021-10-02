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Европе напомнили о пророчестве Путина о дровах

Европе напомнили о пророчестве Путина о дровах

На фоне нынешнего газового кризиса, связанного с рекордными ценами на голубое топливо и нехватку сырья в подземных хранилищах Старого Света, европейцам напомнили о пророческих словах президента РФ Владимира Путина про отопление на континенте.

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